Акционеры JPMorgan проголосовали против выплаты бонуса в $50 млн главе банка Даймону

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Акционеры крупнейшего в США банка JPMorgan Chase & Co. на годовом собрании проголосовали против выплаты компенсационного пакета главного исполнительного директора Джейми Даймона, включающего бонус в размере $50 млн, сообщает Dow Jones.

Предложенный руководством план компенсации получил всего 31% голосов.

Агентство отмечает, что результаты голосования не являются обязательными для исполнения, и Даймон, скорее всего, получит свой бонус за продление контракта.

В январе стало известно, что размер компенсационного пакета Даймона в 2021 году вырос почти втрое - до $84,4 млн по сравнению с $31,7 млн годом ранее. "Специальная премия, выделенная Даймону, отражает стремление совета директоров, чтобы он продолжал руководить фирмой еще значительное количество лет", - сообщалось в пресс-релизе JPMorgan.

Бонус будет выплачен акциями, которые Даймон не сможет продать до 2031 года. Он пообещал остаться во главе банка как минимум до 2026 года.

Прибыль JPMorgan за прошлый год подскочила на 66%, до рекордного в истории банка показателя в $48,3 млрд. Акции банка выросли в цене на 25% за минувший год.