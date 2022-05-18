Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Акционеры JPMorgan проголосовали против выплаты бонуса в $50 млн главе банка Даймону

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Акционеры крупнейшего в США банка JPMorgan Chase & Co. на годовом собрании проголосовали против выплаты компенсационного пакета главного исполнительного директора Джейми Даймона, включающего бонус в размере $50 млн, сообщает Dow Jones.

ЭкономикаГлава JPMorgan Джейми Даймон заработал $34,5 млн в 2021 годуЧитать подробнее

Предложенный руководством план компенсации получил всего 31% голосов.

Агентство отмечает, что результаты голосования не являются обязательными для исполнения, и Даймон, скорее всего, получит свой бонус за продление контракта.

В январе стало известно, что размер компенсационного пакета Даймона в 2021 году вырос почти втрое - до $84,4 млн по сравнению с $31,7 млн годом ранее. "Специальная премия, выделенная Даймону, отражает стремление совета директоров, чтобы он продолжал руководить фирмой еще значительное количество лет", - сообщалось в пресс-релизе JPMorgan.

Бонус будет выплачен акциями, которые Даймон не сможет продать до 2031 года. Он пообещал остаться во главе банка как минимум до 2026 года.

Прибыль JPMorgan за прошлый год подскочила на 66%, до рекордного в истории банка показателя в $48,3 млрд. Акции банка выросли в цене на 25% за минувший год.

JPMorgan Джейми Даймон США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" продлил простой на всю следующую неделю

"АвтоВАЗ" продлил простой на всю следующую неделю

Фондовые индексы Европы завершили сессию ростом

Фондовые индексы Европы завершили сессию ростом

Bloomberg сообщил, что США не позволят РФ обслуживать долларовый долг после 25 мая

Bloomberg сообщил, что США не позволят РФ обслуживать долларовый долг после 25 мая

Минэкономразвития допустило возвращение к росту ВВП РФ лишь в 2024 году

Минэкономразвития допустило возвращение к росту ВВП РФ лишь в 2024 году

Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с 23 февраля

Итальянская Eni откроет счета в ГПБ без принятия поправок к контракту

Итальянская Eni откроет счета в ГПБ без принятия поправок к контракту

АЕБ попросила не распространять параллельный импорт в РФ на ряд товаров

АЕБ попросила не распространять параллельный импорт в РФ на ряд товаров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });