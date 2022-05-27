После квартального убытка Gap ухудшила прогнозы на финансовый год

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Американская Gap Inc., владеющая сетью магазинов одежды, зафиксировала чистый убыток в первом финансовом квартале и ухудшила прогнозы на весь фингод, отметив неопределенность потребительской среды, инфляционное давление и ослабление экономики Китая.

За квартал, который завершился 30 апреля, чистый убыток Gap составил $162 млн, или $0,44 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $166 млн, или $0,43 на акцию, аналогичный период прошлого фингода.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистый убыток Gap на уровне $0,13 на акцию.

Квартальная выручка ритейлера уменьшилась на 12,9%, до $3,48 млрд, что совпало с ожиданиями рынка.

Сопоставимые продажи уменьшились на 14%, онлайн-продажи упали на 17%.

Бренды Gap и Old Navy сократили продажи соответственно на 11% и 19% по сравнению с первым кварталом прошлого фингода, Banana Republic и Athleta - увеличили на 24% и 4%.

Компания понизила прогноз прибыли на весь текущий фингод до $0,3-0,6 на акцию с $1,85-2,05. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составляет $1,3.

Gap ожидает, что ее выручка в этом году снизится на 1-5% по сравнению с 2021 годом, тогда как ранее ожидался такой же рост.

С начала года котировки Gap упали на 37%.