Ритейлер Gap вернулся к чистой прибыли в III финквартале

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Американская компания Gap Inc., владеющая сетью магазинов одежды, вернулась на прибыльный уровень в третьем финансовом квартале (завершился 29 октября) и увеличила выручку на 2%.

За отчетный период чистая прибыль компании составила $282 млн, или 77 центов на акцию, по сравнению с чистым убытком в $152 млн, или 40 центов на акцию, за аналогичный квартал прошлого финансового года.

Скорректированная прибыль составила 71 цент на акцию.

Квартальная выручка ритейлера увеличилась до $4,04 млрд по сравнению с $3,94 млрд за аналогичный период годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали нулевой показатель скорректированной прибыли Gap при выручке в $3,82 млрд.

Сопоставимые продажи ритейлера выросли на 1% в годовом выражении, в том числе бренд Gap увеличил сопоставимые продажи на 4%, Banana Republic - на 10%, тогда как Old Navy сократил на 1%, а показатель у Athleta не изменился.

Акции Gap подскочили в цене на 7,4% на дополнительных торгах в четверг. С начала 2022 года капитализация ритейлера упала на 28%, до $4,38 млрд.