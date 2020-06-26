Gap объединился с Канье Уэстом для запуска новой линии одежды

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американский ритейлер одежды Gap Inc. заключил соглашение о многолетнем партнерстве с рэпером и дизайнером одежды Канье Уэстом для создания новой линии одежды под маркой Yeezy, говорится в совместном пресс-релизе сторон.

В рамках сотрудничества команда Yeezy во главе с Уэстом займется разработкой базовой одежды для мужчин, женщин и детей, которые появятся в магазинах Gap и на сайте Gap.com в 2021 году.

Финансовые условия сделки не раскрываются, но в сообщении сторон отмечается, что Yeezy будет получать роялти и сможет участвовать в акционерном капитале Gap в зависимости от результатов продаж. Уэст полностью сохранит контроль над брендом Yeezy, стоимость которого по состоянию на апрель 2020 года оценивается в $2,9 млрд.

Партнерская сделка продлится десять лет и может быть продлена спустя пять лет, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, Gap рассчитывает, что продажи новой линии одежды спустя пять лет после заключения соглашения будут приносить порядка $1 млрд в год.

Gap, которой также принадлежат бренды Old Navy и Banana Republic, зафиксировала убыток в размере $932 млн за три месяца до 2 мая, в течение которых 90% из более чем 3300 принадлежащих ей магазинов по всему миру были закрыты из-за пандемии коронавируса. Выручка сократилась на 43%, до $2 млрд.

Акции Gap дорожают в ходе торгов в пятницу на 28,3% на фоне новостей о партнерстве с Уэстом. Однако с начала текущего года капитализация компании упала на 26,1% и составляет сейчас около $3,8 млрд.