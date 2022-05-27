Губернатор Воробьев сообщил, что Mars и Campina продолжат работу в регионе

Ингредиентам блюд McDonald's удалось найти "точечную" замену

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Зарубежные компании Kimberly-Clark, Mars и Campina пока не собираются уходить с подмосковного рынка, заявил РБК губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Предприятиями Campina в Подмосковье владеет Ehrmann. У них два завода - в Ступино и в Раменском - и они работают. С Kimberly-Clark и Mars мы также постоянно на связи. Планов по уходу с рынка сейчас нет", - сказал глава региона.

Он отметил, что у Kimberly-Clark были проблемы с поставкой сырья, шариков, суперабсорбента для производства подгузников, "но компания преодолевает их, находит возможности и не прекращает производство в России".

"Что касается Mars: это еще один из наших крупных инвесторов - около $2,5 млрд инвестиций. Компания семейная, не закрывается, бизнес функционирует. Они временно приостановили инвестиции, маркетинг и проекты расширения. Но текущее производство работает", - добавил Воробьев.

Он напомнил, что в регионе работают 186 крупных брендов с выручкой больше 1 млрд рублей в год из 30 стран, они приносят в бюджет 50 млрд руб. налогов. Из них девять иностранных компаний объявили о продаже бизнеса, четыре уже перешли под российское управление - это McDonald's, Valio, Obi и Stora Enso Packaging.

Власти Подмосковья получили уже семь заявок от российских бизнесменов, которые хотят купить иностранный бизнес, отметил губернатор.

"Но никто не торопится пока продавать. Уйти с рынка легко, а вернуться почти невозможно", - сказал Воробьев.

Что касается сети McDonald's, у которой в Подмосковье 140 точек и которая перешла в собственность российского партнера компании Александра Говора, ее рестораны в регионе откроются в середине июня и в них сохранится 95% меню, сказал губернатор.

По его словам, за время перерыва в работе компания изучила продукты российских поставщиков.

"Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом", - пообещал Воробьев но добавил, что некоторым ингредиентам все же пришлось искать "точечную" замену и все необходимое уже удалось найти.

"У нас порядка 140 точек по области: половина всей говядины и свинины там — подмосковные поставщики, одноразовая посуда и упаковка — из Ивантеевки, 80% сыра и 100% молочных смесей — из Раменского, 60% салатов и овощей — с "Белой Дачи" в Котельниках, — перечислил губернатор. — И так по большинству направлений — топпинги, сиропы, панировка, сахар — все если не производится у нас в Подмосковье, то по меньшей мере привозится компаниями, зарегистрированными у нас".

По его словам, все 10 тысяч сотрудников подмосковных ресторанов McDonald's и 15 тысяч персонала компаний-поставщиков сохранят работу, а поставщики сохранят контракты.

Новый владелец планирует открыть заведения McDonald's в России с 12 июня под новым брендом.