Группа MAX планирует приобрести российскую сеть магазинов OBI

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - "Группа инвестиционно-строительных компаний MAX" планирует приобрести российскую сеть DIY-магазинов, принадлежавших немецкой компании OBI, сообщила Федеральная антимонопольная служба.

"Соответствующие ходатайства поступили в ФАС России. Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на российский рынок потребительских товаров", - говорится в сообщении.

В марте OBI закрыла российские магазины и приостановила операции в России. В апреле стало известно, что германская материнская компания OBI вышла из российского бизнеса. Сообщалось, что новым владельцем российских гипермаркетов сети могут стать структуры холдинга Asadel, которые развивают бренд OBI в Казахстане по франшизе. В компании эти слухи отрицали. 26 апреля было объявлено, что магазины "ОБИ" в России скоро снова откроются.

В России у OBI было 27 магазинов и 4,9 тысячи сотрудников. Компания работала в России с 2003 года.