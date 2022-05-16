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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:57

Stora Enso продала свои российские заводы по производству гофроупаковки

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Финско-шведский лесопромышленный концерн Stora Enso продал свои заводы по производству гофроупаковки в Московской, Нижегородской и Калужской областях, вслед за выходом из расположенных в России лесопильных производств.

"Луховицкий, Арзамасский и Балабановский упаковочные заводы компании переданы в местное управление", - говорится в пресс-релизе компании.

В Stora Enso выразили уверенность, что продажа активов российским владельцам обеспечит более стабильную работу предприятий в текущих условиях. Производственная мощность трех заводов составляет 395 млн куб м гофроупаковки, на них работает около 620 человек. Заводы в основном производят гофроупаковку для продуктового сегмента, товаров для дома, кондитерских изделий и кормов для домашних животных на внутреннем российском рынке.

Stora Enso по итогам I квартала 2022 году уже списала 35 млн евро убытка от обесценения активов "из-за ухудшения деловых перспектив для этих предприятий". Дополнительный убыток по МСФО от сделки составит около 55 млн евро и будет связан с изменением курса валют, ожидают в компании.

Заводами по производству упаковки Stora Enso владеет через дочернюю структуру ООО "Стора Энсо Пакаджинг Бб". По итогам прошлого года выручка этой структуры, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", составила 11,7 млрд рублей, чистая прибыль - почти 2 млрд рублей.

В начале марта Stora Enso объявила о прекращении производства и продаж в России, в апреле компания сообщила, что продает местному менеджменту лесопильные предприятия в РФ. Списания по этой сделке скандинавский концерн оценивал 60 млн евро дополнительно к уже зафиксированному убытку в 70 млн евро за I квартал. В РФ Stora Enso владеет лесопильными производствами в Карелии и Новгородской области. Совокупная мощность - 350 тыс. куб. м пиломатериалов в год.

Stora Enso 
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