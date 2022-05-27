Украинский агрохолдинг "Кернел" получил квартальный убыток

Компания признала $61 млн убытков на фоне военной операции на Украине

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "Кернел", один из крупнейших украинских аграрных холдингов, в третьем квартале 2022 финансового года (январь-март 2022 года), получил $103 млн чистого убытка против $52,9 млн чистой прибыли годом ранее, говорится в отчете компании.

Показатель EBITDA сократился в 2,6 раза - до $42 млн, выручка - на 2%, до $1,69 млрд. На выручку с одной стороны повлияла хорошая динамика экспорта сельхозпродукции и высокие цены на нее в январе-феврале 2022 года, а с другой - практически отсутствие экспортных операций в марте 2022 года из-за блокирования работы черноморских портов, через которые выстраивалась логистика "Кернела".

Холдинг уточнил, что из $1,69 млрд выручки за январь-март 60% валютных поступлений пришлись на страны Азии, и 33% - Европы. Крупнейшими покупателями сельхозпродукции "Кернела" стали Сингапур, обеспечивший $412 млн выручки (24,3%), Китай - $227 млн (13,4%), Нидерланды - $144 млн (8,5%), Швейцария - $127 млн (7,5%) и Индия - $110 млн (6,5%).

При этом за с июля 2021 года по март 2022 года "Кернел" получил $297 млн чистой прибыли (-14% к аналогичному периоду 2021 ФГ), $650 млн EBITDA (-3%) и $4,92 млрд выручки (+23%).

"Кернел" на фоне военной операции на Украине признал $61 млн убытков за январь-март 2022 года, в том числе $38 млн из-за обесценивания деловой репутации в сфере переработки масличных культур, а $23 млн - из-за списания хранящегося подсолнечного шрота из запасов (порчи данной сельхозкультуры - ИФ).

При этом в отчетном квартале группа получила $16 млн чистой прибыли за счет изменения валютного курса.

Агрохолдинг уточнил, что его общие активы по состоянию на 31 марта 2022 года выросли по сравнению с аналогичной датой 2021 года на 20,1% - до $4,76 млрд, текущие долговые обязательства компании возросли на 58,1% - до 1,6 млрд, а долгосрочные - на 3,1% - до $1,12 млрд.

Несмотря на фундаментально удачный сезон, военная операция на Украине, начавшаяся 24 февраля, создала значительную неопределенность в отношении эффективности бизнеса в 2022-2023 фингоду, а также в отношении сроков ввода в эксплуатацию трех оставшихся когенерационных теплоэлектростанций вместе с новым маслоэкстракционным заводом производительностью 1 млн тонн в год.

Выручка "Кернела" в сегменте переработки масличных культур в третьем квартале 2022 фингода сократилась на 5% - до $495 млн, в сегменте инфраструктуры и трейдинга сельхозкультур - на 2%, до $1,48 млрд, сельского хозяйства - на 32%, до $87 млн.

В свою очередь, за три квартала 2022 фингода выручка в сегменте переработки масличных культур выросла на 17% - до $1,53 млрд, в сегменте инфраструктуры и трейдинга сельхозкультур - на 24%, до $4,26 млрд, сельского хозяйства - на 18%, до $510 млн.

"Кернел" уточнил, что сосредоточил усилия на создании альтернативных экспортных маршрутов через западную границу Украины с ЕС и украинские речные порты на Дунае, но достиг ограниченного прогресса из-за недостаточной пропускной способности этих маршрутов.

Кроме того, агрохолдинг завершил весеннюю посевную на 370 тыс. га. На дату составления отчета погодные условия были в целом благоприятны как для озимых, так и для яровых культур.

"Кернел" - крупный производитель подсолнечного масла. Помимо этого, холдинг занимается выращиванием и торговлей другой агропродукцией.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd. является украинский бизнесмен Андрей Веревский с долей 38,05%.