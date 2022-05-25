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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Минобороны РФ заявило об уничтожении цехов завода "Мотор Сич" в Запорожье

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Ударом высокоточных морских и авиаракет по Запорожью уничтожены цеха завода "Мотор Сич", выпускавшего двигатели для самолетов и беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода "Мотор Сич", выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

Он также сообщил об уничтожении подразделений резерва Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.

"В районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск на Донбассе", - сказал Конашенков.

Кроме того, за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута, сообщил он.

Уничтожен также радиотехнический центр ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области, логистический центр 72-й й мотопехотной бригады в районе Соледара, две базы горючего в районах Ковягина и Безлюдовки Харьковской области, сообщил Конашенков.

По его словам, уничтожены два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе населенного пункта Бахмут, а также 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Конанешков также рассказал, что российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 над населенным пунктом Бармашово Николаевской области.

По его словам, в ряде районов сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе у острова Змеиный. По данным Минобороны РФ, сбит один беспилотник "Байрактар ТБ-2" в районе Шандриголово Донецкой народной республики.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 126 вертолетов, 1006 беспилотных летательных аппаратов, 322 зенитных ракетных комплекса, 3258 танков и других боевых бронированных машин, 430 установок реактивных систем залпового огня, 1671 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3155 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков

Хроника 24 февраля – 25 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ Украина Мотор Сич
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