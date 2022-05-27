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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Белый дом стал выяснять у бизнеса планы перезапуска ранее остановленной нефтепереработки

Белый дом стал выяснять у бизнеса планы перезапуска ранее остановленной нефтепереработки
Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Администрация Джо Байдена пытается выяснить у нефтяных компаний, могут ли они вернуть в строй остановленные ранее нефтеперерабатывающие предприятия, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По его сведениям, члены Национального экономического совета при президенте США и другие представители администрации Байдена обращались к нефтекомпаниям с вопросами о причинах остановки нефтеперерабатывающих мощностей, а также спрашивали о наличии планов по восстановлению работы предприятий.

Цены на бензин в США находятся на рекордно высоких уровнях, и Белому дому необходимо поторопиться с решением этой проблемы, учитывая приближение промежуточных выборов в Конгресс. Средняя цена бензина в США составляет порядка $4,6 за галлон в преддверии начала автомобильного сезона в стране. В Калифорнии цены превышают $6 за галлон, свидетельствуют данные Американской ассоциации автопроизводителей.

"Белый дом сейчас в очень сложной политической ситуации, - отмечает президент Американского института нефти (API) Майк Соммерс. - Они рассматривают все возможные варианты".

Белый дом, в котором была создана межведомственная команда, занимающаяся мониторингом предложения энергоресурсов и данных о ценах в течение последних нескольких месяцев, имеет ограниченный круг возможностей для сдерживания роста стоимости бензина, отмечает Bloomberg.

С начала пандемии COVID-19 в США была приостановлена работа нефтеперерабатывающих мощностей общим объемом более 1 млн баррелей в сутки, или 5% всех мощностей отрасли. При этом, нефтеперерабатывающие компании не планирует вкладывать средства в строительство новых предприятий, в связи с чем, проблема недостаточного предложения будет усиливаться.

США Белый дом Калифорния API Майк Соммерс
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