Морозы в Техасе остановили работу НПЗ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сильные морозы в США нарушили работу энергосистемы в Техасе, вызвав перебои в энергоснабжении, что повлекло за собой приостановку работы нескольких крупных нефтеперерабатывающих предприятий, сокращение добычи нефти и газа, а также создало форс-мажорные обстоятельства для трубопроводов.

По оценкам Energy Aspects Ltd, совокупный объем приостановленных нефтеперерабатывающих мощностей составляет более 3 млн баррелей в сутки (б/с). В целом на долю НПЗ, расположенных на побережье Мексиканского залива, приходится почти половина производимых в США нефтепродуктов.

В частности, о прекращении операций на НПЗ в Порт-Артуре (Техас) заявила Motiva Enterprises LLC, контролируемая нефтяной госкорпорацией Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Также стало известно о приостановке работы техасских нефтеперерабатывающих предприятий Marathon Petroleum Corp., Total SE и Exxon Mobil Corp. В случае Exxon прекращение работы одного из НПЗ обусловлено не только морозами, но и недостаточными поставками природного газа.

По данным агентства Bloomberg, из-за сильных морозов добыча нефти в регионе сократилась на 1,5-1,7 млн б/с, добыча газа - на 238 млн кубометров.

В сложившейся ситуации эксперты ожидают повышения цен на нефтепродукты, включая бензин, в ближайшие дни и недели в тех регионах страны, которые зависят от поставок с побережья Мексиканского залива. При этом, с учетом того, что работа нефтепроводов в Техасе также была практически парализована из-за холодов, проблема может распространиться далеко за пределы Техаса в случае, если приостановка мощностей продлится еще несколько дней, предупреждают эксперты.

"Проблемы НПЗ могут затянуться, если мороз повредит какое-либо оборудование или если не будут быстро решены проблемы с энергоснабжением", - отмечают в Energy Aspects.

Цена нефти WTI поднялась выше $60 за баррель впервые с января 2020 года, стоимость бензина на NYMEX выросла на 3,5%, до $1,75 за галлон.

"Я слежу за проблемами на энергетических рынках и проблемами энергосетей уже некоторое время, и я не могу вспомнить, чтобы сложные погодные условия когда-либо имели столь серьезные последствия - ситуация критическая", - отмечает член Федеральной комиссии по регулированию энергетической сферы США Нил Чаттерджи.

Президент США Джо Байден еще в воскресенье ввел режим чрезвычайной ситуации в Техасе, что позволит выделить дополнительные ресурсы на помощь штату.

В результате энергетического кризиса в штате по крайней мере 5 млн людей остаются без электричества, и операторы электросетей пока не могут сказать, когда закончатся блэкауты, поскольку, по прогнозам, морозы сохранятся до конца среды.