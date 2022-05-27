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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

В Литве приостановлено действие лицензий Inter RAO Lietuva

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) Литвы остановил действие лицензии на импорт электроэнергии и лицензии независимого поставщика для группы Inter RAO Lietuva, контролируемой российской "Интер РАО", сообщает BNS.

Это решение было принято, поскольку компания до 26 мая не проинформировала регулятора, что она финансово способна продолжать деятельность, а также после того, как Служба расследования финансовых преступлений Литвы объявила о заморозке средств и акций компании, а биржа Nord Pool остановила торговлю ее электроэнергией.

Счет компании был заблокирован еще в марте.

ГСРЭ аннулирует разрешения, если Inter RAO Lietuva не сможет доказать свою финансовую способность продолжать деятельность до 26 июня, сообщила BNS представитель ведомства Лорета Кимутите.

Группа Inter RAO Lietuva, действующая более 19 лет и включающая дочерние компании Inter RAO Latvia, Inter RAO Eesti, IRL Polska и Vydmantai wind Park, заработала в прошлом году 14,3 млн евро чистой прибыли (12,2 млн евро в 2020 году) и получила выручку в объеме 334,3 млн евро (163,4 млн евро).

По данным Фонда социального страхования Sodra, в компании работает 25 сотрудников.

Inter RAO Lietuva Литва Интер РАО ГСРЭ Nord Pool Лорета Кимутите
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