Акциз на сталь в РФ могут пересмотреть из-за падения рентабельности металлургов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Вопрос отмены акциза на сталь требует повторного обсуждения в текущих условиях снижения рентабельности металлургов, сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге РФ.

"Этот механизм задумывался и работает в случае "избыточной рентабельности" предприятий, однако мы видим, что на текущий момент у металлургических заводов начинает снижаться рентабельность, а значит, и их прибыль. Если в первые месяцы года этого заметно не было, то в мае эта тенденция стала очевидной", - заявили в ведомстве.

Согласно оценкам Минпромторга, на данный момент загрузка мощностей по листовому прокату, несмотря на небольшое снижение, остается на уровне 80%, при этом по толстолистовому прокату металлургические компании обеспечены заказами на внутреннем рынке до конца года.

"Наибольшее снижение (на 20%) демонстрирует загрузка сортопрокатных мощностей, в то же время объем производства указанной продукции у ММК и "Северстали" составляет не больше 10% от общего объема выплавки стали", - добавили в министерстве.

Период низкого спроса металлурги продолжают использовать для ремонта основных средств производства, в том числе доменных печей, напомнили в Минпромторге, отметив, что на данный момент Магнитогорский меткомбинат приостановил работу двух печей (из восьми - ИФ). В компании "Интерфаксу" пояснили, что вторая доменная печь была остановлена в этом месяце, а производство чугуна в результате сократилось на 30%

"В настоящее время российский металлургический комплекс столкнулся с беспрецедентным санкционным давлением со стороны недружественных стран. Прежде всего ограничения коснулись закупок 5 млн тонн российской продукции с высокой добавленной стоимостью - металлопроката и стальных труб. Кроме того, вывоз металлопродукции на другие экспортные рынки дополнительно затруднен санкциями недружественных стран в отношении российских организаций промышленности и их основных акционеров, а также укреплением курса рубля по отношению к основным мировым валютам, - напомнили в ведомстве, добавив, что снижение ЦБ базовой ставки до 11% способствовало движению курса рубля к "равновесным" значениям конца прошлого - начала текущего года. - Кроме того, предприняты меры по сохранению программ льготного ипотечного кредитования и интенсификации возведения крупных инфраструктурных проектов. Этому поспособствует и разработанный Минстроем РФ с заинтересованными ведомствами и организациями план мероприятий по расширению области применения стали в строительстве и совершенствованию нормативно-технического регулирования – ведь более 50% внутреннего спроса на продукцию металлургов приходится на строительный сектор".