Шесть предприятий освободят от акциза на жидкую сталь во II квартале

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Минфин согласовал проект приказа, освобождающего шесть предприятий от уплаты акциза на жидкую сталь во втором квартале, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Минпромторг.

Это четыре машиностроительных завода - "Тяжпрессмаш", "Промлит", "ВКМ-Сталь" и "Алтайвагон" - и два производителя спецстали - Волжский трубный завод "Трубной металлургической компании" и корпорация "Красный октябрь".

Производственная мощность "ВКМ-Стали" составляет до 50 тысяч тонн в год, "Алтайвагона" - 67 тысяч тонн, при этом в целом в России производится 76 млн тонн стали в год.

Составить список предприятий, которые будут освобождены от уплаты акциза на жидкую сталь, премьер-министр Михаил Мишустин поручил в апреле. Речь шла о компаниях, которые производят жидкую сталь для собственных нужд, а также промпредприятиях, ежегодно производящих не более 300 тысяч тонн стали улучшенного качества - с содержанием как минимум 20% легирующих элементов. Эта мера позволит ограничить налоговую нагрузку на предприятия, которые работают в отрасли машиностроения, оборонной и авиационной промышленности, поясняло правительство. Перечень организаций утверждает Минпромторг.

Акциз на сталь в России ввели с 1 января, он сменил действовавшие с августа 2021 года экспортные пошлины. Ставка акциза составляет 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских портах юга России.