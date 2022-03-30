Минфин не поддержал предложение металлургов об отмене акциза на сталь в 2022 г.

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ не поддержало предложение металлургов об отмене акциза на сталь в 2022 году, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.

"Принятие предложения об отмене акциза на жидкую сталь приведет к выпадающим доходам консолидированного бюджета РФ, учтенным при формировании федерального бюджета на 2022-2024 гг., в размере 74,2 млрд рублей в 2022 году, в том числе в федеральный бюджет - 61,6 млрд рублей, бюджеты субъектов РФ - 12,6 млрд. рублей", - процитировал собеседник агентства ответ Минфина на предложения делового сообщества, разосланный заинтересованным сторонам на прошлой неделе.

Акциз на сталь вступил в силу в РФ с 1 января, придя на смену действовавшим с августа по конец декабря 2021 года экспортным пошлинам. Ставка акциза составляет 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских портах юга РФ. Он не распространяется на производителей продукции машиностроения, ВПК, электроники и радиоэлектронной промышленности, судостроения.

Как сообщалось, Минфин закладывал в бюджет 2022-2024 гг. поступления от акциза на сталь на общую сумму 179,45 млрд рублей, поступления в 2022 году оценивались в 61,6 млрд руб., в 2023 г. - 59,1 млрд руб., в 2024 г.- 58,75 млрд руб.

Металлурги в этом месяце при обсуждении поддержки отрасли предлагали правительству в качестве одной из мер либо временную отмену акциза на сталь на период от полугода до года, либо фиксацию на определенный период цены, к которой будет привязан акциз, рассказал "Интерфаксу" источник в металлургической отрасли.

Согласно данным Федеральной антимонопольной службы РФ, опубликованным на сайте ведомства, в январе для расчета акциза среднемесячная экспортная цена сляба FOB Черное море составляла $622/тонна, а в феврале - $707,75/тонна. По словам одного из собеседников агентства, согласно законодательству, первый платеж акциза должен быть произведен в апреле, сразу за три месяца.

На прошлой неделе министерство промышленности и торговли РФ в качестве меры поддержки металлургической отрасли предложило внести правки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие отвязку расчета налогов от курса иностранной валюты при уплате НДПИ на коксующийся уголь и железорудное сырье, а также акциза на жидкую сталь, сообщалось ранее со ссылкой на письмо министерства, направленное Минфину и Минэкономразвития.

Запрет на поставки российской стали в Европу, переориентация экспортных поставок на внутренний рынок, а также снижение спроса могут привести к существенному росту конкуренции и падению цен на металлы на внутреннем рынке. Ранее в этом месяце по итогам встречи главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с акционерами и топ-менеджментом российских металлургических компаний ведомство сообщило, что металлурги до конца марта должны представить консолидированные параметры ценообразования для внутреннего потребителя, а государство готово "поддерживать спрос на внутреннем рынке за счет приобретения продукции в резерв и крупных инфраструктурных строек", совместно с Минфином будет прорабатывать вопрос сдерживания процентных ставок по действующим кредитам системообразующих предприятий.