Банку России не придется пересматривать макропрогноз из-за нефтяного эмбарго ЕС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Обновленный в конце апреля макропрогноз Банка России исходит из консервативных предпосылок о перспективах нефтяного экспорта и, таким образом, не нуждается в пересмотре на фоне решения Евросоюза ввести частичное эмбарго на российскую нефть, заявила первый зампред ЦБ.

"Объявление было сделано только сегодня, но в принципе обсуждение происходило уже достаточно длительное время. В свое время, когда мы разрабатывали прогноз к предыдущему решению по ставке в апреле, в принципе обсуждения уже начались, и мы в свои прогнозы заложили достаточно консервативную траекторию того, что будет с экспортом", - сказала она.

"Мы заложили, что экспорт достаточно существенно снизится, поэтому мы считаем, что этот прогноз остается релевантным с точки зрения оценки ситуации в экономике и в новых условиях", - отметила она.

По апрельскому прогнозу, ЦБ ожидает падение ВВП России в 2022 году на 8-10%, в 2023 г - на 0-3%. Экспорт из России, по прогнозу регулятора, будет последовательно снижаться - $505 млрд в 2022 г, $432 млрд в 2023 г и $405 млрд в 2024 г.

В вышедшем 31 мая "Обзоре финансовой стабильности" Банка Росии говорится, что замедление глобальной экономики может привести к падению цен на сырье и другие товары российского экспорта, снижение этих доходов в крайне негативном сценарии будет оказывать давление на рубль, усугубит ситуацию у экспортеров и в смежных отраслях, негативно отразится на бюджете и приведет к повышению кредитных рисков.