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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Аналитики не ждут роста цен на пшеницу в РФ, несмотря на оживление экспортеров

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Спрос экспортеров на пшеницу на внутреннем рынке РФ немного оживился на прошлой неделе, однако цены в портах продолжают ползти вниз: пшеница (с содержанием протеина 12,5%) в глубоководных портах подешевела до 14,8-15,3 тысяч рублей за тонну с 15,3-15,5 тысяч рублей неделю назад, говорится в сообщении аналитического центра "СовЭкон".

"В июне нельзя исключать появления более активного спроса на юге под открытие экспорта с июля", - считают аналитики.

Цены на новый урожай все еще остаются на рекордно высоких – от $400 за тонну (FOB).

В целом же в перспективе ближайших недель эксперты "СовЭкон" пока не видят факторов, которые могли бы заметно поддержать рублевый рынок.

Переходящие запасы в целом близки к средним, а на юге – заметно выше, впереди – новый, вероятно, рекордный урожай. Основной надеждой фермеров, вероятно, является более слабый рубль, но это не вопрос ближайшего времени, полагают аналитики.

СовЭкон
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