Переходящие запасы пшеницы в России к 1 июля составят рекордные 16,2 млн т

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Переходящие запасы пшеницы к концу текущего сельхозгода (июль 2022-июнь 2023 года) составят рекордные 16,2 млн тонн, подсчитали аналитики центра "СовЭкон".

"Это значительно превышает прошлогодний показатель в 6,7 млн тонн и средний за пять лет показатель в 9,3 млн тонн", - говорится в сообщении.

Запасы пшеницы увеличатся на фоне ее рекордного урожая, который по предварительным данным Росстата, в 2022 году составил 104,4 млн тонн. Еще 2,9 млн тонн хранятся в интервенционном фонде.

Как отмечают аналитики, темпы экспорта в первой половине сезона (июль-декабрь 2022 года) не соответствовали рекордному урожаю. С июля по декабрь из России было вывезено 22,8 млн тонн пшеницы против 24,8 млн тонн за тот же период годом ранее, говорится в сообщении.

Как предупреждают аналитики, в 2023 году внутренний рынок пшеницы может оказаться перенасыщен, рекордные запасы уже во второй половине первого квартала могут оказать на него давление. "Возможно, начало 2023 года может быть окном для реализации части запасов по привлекательным ценам. В целом, рекомендуем фермерам при любых скачках цен продавать часть запасов", - говорится в сообщении.

По оценке Минсельхоза США, переходящие запасы пшеницы в России к 1 июля 2023 года могут составить 14,39 млн тонн.