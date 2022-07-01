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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Citi ведет переговоры с несколькими возможными покупателями бизнеса в России

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американская Citigroup ведет переговоры с несколькими покупателями на свой российский бизнес, в их число входят Экспобанк, страховая компания "РЕСО-Гарантия" и Росбанк, сообщает в пятницу Financial Times со ссылкой на свои источники.

Citi, объявившая в прошлом году о планах уйти из банковской розницы в РФ, после начала военной операции на Украине, заявила о намерении свернуть и другие направления российского бизнеса. Российский Ситибанк прекратил привлекать на обслуживание новых клиентов.

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Шансы Росбанка, бывшей "дочки" французской группы Societe Generale, совершить любую сделку стали сомнительными после того, как его бенефициар Владимир Потанин вошел в санкционный список Великобритании, отмечает издание. Однако пока он не находится под санкциями США и ЕС.

Интерес Потанина к активам Citi стал новостью, так как ранее он заявил, что не заинтересован в покупке каких-либо других банков после приобретения Росбанка и доли в TCS у российского миллиардера Олега Тинькова, пишет FT.

Citi сокращает свой корпоративный бизнес, но продолжает работать с многонациональными клиентами, покидающими страну из-за санкций против РФ. Вместе с тем, по данным источников FT, группа может сохранить свою лицензию в России (хотя окончательное решение еще не принято) и продолжить работать в России в урезанном режиме.

Citi отказался от комментариев. Экспобанк, Росбанк и "РЕСО-Гарантия" не ответили на запрос FT о комментариях.

Ранее об интересе Экспобанка к бизнесу Сiti со ссылкой на источники писало издание Frank Media.

Citi Экспобанк РЕСО-Гарантия Росбанк
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