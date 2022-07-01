Citi ведет переговоры с несколькими возможными покупателями бизнеса в России

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американская Citigroup ведет переговоры с несколькими покупателями на свой российский бизнес, в их число входят Экспобанк, страховая компания "РЕСО-Гарантия" и Росбанк, сообщает в пятницу Financial Times со ссылкой на свои источники.

Citi, объявившая в прошлом году о планах уйти из банковской розницы в РФ, после начала военной операции на Украине, заявила о намерении свернуть и другие направления российского бизнеса. Российский Ситибанк прекратил привлекать на обслуживание новых клиентов.

Шансы Росбанка, бывшей "дочки" французской группы Societe Generale, совершить любую сделку стали сомнительными после того, как его бенефициар Владимир Потанин вошел в санкционный список Великобритании, отмечает издание. Однако пока он не находится под санкциями США и ЕС.

Интерес Потанина к активам Citi стал новостью, так как ранее он заявил, что не заинтересован в покупке каких-либо других банков после приобретения Росбанка и доли в TCS у российского миллиардера Олега Тинькова, пишет FT.

Citi сокращает свой корпоративный бизнес, но продолжает работать с многонациональными клиентами, покидающими страну из-за санкций против РФ. Вместе с тем, по данным источников FT, группа может сохранить свою лицензию в России (хотя окончательное решение еще не принято) и продолжить работать в России в урезанном режиме.

Citi отказался от комментариев. Экспобанк, Росбанк и "РЕСО-Гарантия" не ответили на запрос FT о комментариях.

Ранее об интересе Экспобанка к бизнесу Сiti со ссылкой на источники писало издание Frank Media.