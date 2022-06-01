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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

Говор получил 100% компании, направившей ходатайство о покупке "Макдоналдс Корпорейшн"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Бизнесмен Александр Говор получил 100% ООО "Клуб Отель", ранее направившего в ФАС ходатайство о приобретении "Макдоналдс Корпорейшн", следует из выписки ЕГРЮЛ от 1 июня.

Соответствующие изменения произошли 31 мая.

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Ранее 100% "Клуб Отель" владела Светлана Говор.

Как сообщалось, в мае американская McDonald's Corp. договорилась о продаже своего бизнеса в России Говору, который был партнером-франчайзи компании и с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири.

ООО "Клуб Отель" зарегистрировано в Кемеровской области. Основным профилем компании является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

В РФ у McDonald's пять операционных компаний: ООО "Макдоналдс", ЗАО "Москва-Макдоналдс", ООО "СРП", "ЮРП" и "ДВРП". Их общая выручка в 2021 году составила 128,8 млрд рублей. Владельцем этих компаний является McDonald's Corporation.

Сеть в РФ объединяет более 850 ресторанов быстрого обслуживания. С 14 марта McDonald's закрыл свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка.

По условиям сделки Говор приобретает ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом. Предполагается, что покупатель сохранит персонал сети и эквивалентные условия для сотрудников как минимум на два года. Он также профинансирует зарплаты сотрудников до закрытия сделки и существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Александр Говор Клуб Отель Макдоналдс Корпорейшн McDonald's
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