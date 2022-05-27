ФАС получила ходатайство о покупке российского бизнеса McDonald’s

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что получила ходатайство от компании "Клуб Отель" о приобретении "Макдоналдс Корпорейшн".

Ведомство пообещало изучить влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем ООО "Клуб Отель" является Светлана Говор.

19 мае американская McDonald's Corp. договорилась о продаже своего бизнеса в России Александру Говору, который был партнером-франчайзи компании и с 2015 года управлял 25 ресторанами сети в Сибири.

По условиям сделки Говор приобретает все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом. Он также обязался сохранить персонал и условия его работы как минимум на два года.

Покупатель также согласился финансировать зарплаты корпоративных сотрудников, которые работают в 45 регионах страны, до закрытия сделки. Кроме того, он также будет финансировать существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Российские чиновники уже говорили, что меню сети изменится только незначительно.

McDonald's с 14 марта прекратила работу своих ресторанов в России, но сохраняла работу офиса. Точки франчайзинговых партнеров компании продолжали работу.

16 мая McDonald's сообщила, что решила уйти из России и продать местный бизнес локальному покупателю из-за гуманитарного кризиса на Украине и ускоряющейся непредсказуемости операционной среды.

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал решение о продаже бизнеса McDonald's в России местному партнеру "итогом продолжительного и непростого переговорного процесса".

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