"Сбер Еаптека" увеличила квартальные продажи в 2,3 раза

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Онлайн-продажи "Сбер Еаптеки" в I квартале 2022 года выросли в 2,3 раза (на 132,8%) по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 6,5 млрд рублей. Об этом сообщила сама компания, ссылаясь на рейтинг DSM Group.

Из рейтинга следует, что "Сбер Еаптека" стала лидером по темпам роста среди сервисов дистанционной торговли лекарствами, говорится в ее сообщении.

"Сбер Еаптека" входит в "экосистему Сбера". Аудитория сервиса (сайта и приложения) превышает 18,5 млн человек ежемесячно. Ассортимент площадки составляет более 50 тысяч товаров.

Компания работает более чем с 400 дистрибьютерами и 100 крупнейшими производителями по прямым контрактам, что помогло создавать товарные запасы в феврале-марте, отмечается в сообщении.

В целом в I квартале продажи лекарств и товаров для здоровья через аптеки выросли на 40%, до 509 млрд рублей. Рост рынка оказался беспрецедентным: в январе-феврале аптечные продажи поддерживал высокий уровень заболеваемости COVID-19 из-за нового штамма "омикрон", в марте внешние экономические и политические факторы спровоцировали ажиотажный спрос, отметила DSM Group. Онлайн-продажи аптечного ассортимента выросли в 2,1 раза, доля этого сегмента составила 12,3%. В марте потребители использовали онлайн-бронирование, чтобы найти востребованные лекарства и заказать их в той аптеке, где еще они остались в наличии.

Крупнейшим сервисом дистанционного заказа на рынке является "Аптека.ру" (в I квартале ее продажи выросли на 53%, до 21,7 млрд рублей, согласно рейтингу).

Крупнейшим игроком на рынке в целом является "Асна" с оборотом 56,4 млрд рублей (рост на 22,9%).