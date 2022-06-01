Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:01

Банк Канады повысил ключевую ставку до 1,5%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Банк Канады повысил ключевую процентную ставку на заседании в среду на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 1,5% - и заявил о готовности "действовать более решительно" для сдерживания инфляции.

12 экономистов, опрошенные The Wall Street Journal, все прогнозировали подъем ставки на 50 б.п. и ожидают ее повышения такими же темпами на июльском заседании.

В апреле ставка также была поднята на 50 б.п.

Совет управляющих ЦБ "по-прежнему видит необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок", говорится в заявлении Банка Канады.

"Центробанк готов действовать более решительно в случае необходимости для достижения цели ослабления инфляции до 2%", - отмечается в заявлении.

Инфляция в Канаде в апреле достигла максимальных за 31 год 6,8% годовых, что существенно выше целевого показателя ЦБ. При этом в Центробанке ожидают, что темпы роста п

Канада Банк Канады
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Азербайджан в 2022 году поставит в Италию до 10 млрд кубометров газа

S&P Global отметила ухудшение перспектив рейтингового бизнеса

Эксперт предупредил о последствиях запрета страховать перевозки российской нефти

Эксперт предупредил о последствиях запрета страховать перевозки российской нефти

Турецкий рынок акций стал мировым лидером роста с начала года в местной валюте

Турецкий рынок акций стал мировым лидером роста с начала года в местной валюте

Разрешение продлить DR-программы выдано 15 компаниям, 9 из них - бессрочно

МТС отложила принятие дивидендной политики из-за неопределенности

МТС отложила принятие дивидендной политики из-за неопределенности

Майские холода потребовали от "Газпрома" нарастить поставки на рынок РФ на 18%

К российским структурам OBI подали иски почти на 300 млн рублей

К российским структурам OBI подали иски почти на 300 млн рублей

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне послаблений валютного контроля со стороны ЦБ

"Газпром" подтвердил прекращение поставок Orsted в Дании и Shell в ФРГ

"Газпром" подтвердил прекращение поставок Orsted в Дании и Shell в ФРГ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });