Банк Канады повысил ключевую ставку до 1,5%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Банк Канады повысил ключевую процентную ставку на заседании в среду на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 1,5% - и заявил о готовности "действовать более решительно" для сдерживания инфляции.

12 экономистов, опрошенные The Wall Street Journal, все прогнозировали подъем ставки на 50 б.п. и ожидают ее повышения такими же темпами на июльском заседании.

В апреле ставка также была поднята на 50 б.п.

Совет управляющих ЦБ "по-прежнему видит необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок", говорится в заявлении Банка Канады.

"Центробанк готов действовать более решительно в случае необходимости для достижения цели ослабления инфляции до 2%", - отмечается в заявлении.

Инфляция в Канаде в апреле достигла максимальных за 31 год 6,8% годовых, что существенно выше целевого показателя ЦБ. При этом в Центробанке ожидают, что темпы роста п