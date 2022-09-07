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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:26

Канадский ЦБ поднял ключевую ставку до 3,25% - максимума за 14 лет

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Банк Канады на заседании в среду повысил ключевую процентную ставку "овернайт" на 0,75 процентного пункта, до 3,25% годовых, и сигнализировал о готовности продолжать увеличение стоимости заимствований для сдерживания инфляции.

Показатель поднялся выше 3% годовых впервые за 14 лет - с апреля 2008 года, отмечает The Wall Street Journal. Аналитики, опрошенные изданием, также прогнозировали повышение на 0,75 п.п.

С марта канадский ЦБ пять раз увеличивал ставку в совокупности на 3 п.п., что отражает настоятельную необходимость в ослаблении инфляции.

В июле темпы роста потребительских цен в страны замедлились до 7,6% по сравнению с четырехлетним максимумом в 8,1% в предыдущий месяц. При этом целевой уровень ЦБ составляет 2%.

"Поскольку последствия более жесткой денежно-кредитной политики действуют на экономику, мы будем оценивать, насколько высоко должны подняться процентные ставки для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, - говорится в заявлении ЦБ. - Совет управляющих остается решительным в своей приверженности ценовой стабильности и продолжит предпринимать меры по мере необходимости".

Экономист BMO Capital Markets Бенджамин Рейтцес сказал, что тон заявления Банка Канады указывает на "по-прежнему очень высокую обеспокоенность инфляцией".

Некоторые аналитики полагают, что центральный банк близок к завершению кампании по увеличению ставок из-за повышенного риска рецессии. Их рост уже вызвал дефляцию на рынке жилья, на который в прошлом году приходилась пятая часть экономического роста. Продажи новостроек в июле упали на 30% по сравнению с прошлым годом, а средняя цена дома по стране уменьшилась на 5%.

Банк Канады спрогнозировал замедление экономической активности во второй половине 2022 года из-за слабого глобального роста и влияния более высоких процентных ставок.

Канада
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