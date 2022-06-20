Совет директоров "Норникеля" возглавил Андрей Бугров

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Норникеля" возглавил Андрей Бугров, который в начале июня покинул пост старшего вице-президента "Норникеля" по устойчивому развитию, говорится в сообщении компании.

Бугров, один из ключевых топ-менеджеров "Интерроса" Владимира Потанина, входил в правление "Норникеля" с 2013 г. Старшим вице-президентом по устойчивому развитию он стал в 2020 г. после аварии на ТЭЦ Норильска, сконцентрировавшись на взаимоотношениях со всеми стейкхолдерами экологической проблематики.

С 2010 по 2013 гг. Бугров возглавлял совет директоров "Норникеля". После заключения в 2013 г. 10-летнего соглашения акционеров он стал заместителем председателя совета. Главой совета с 2013 г. был экс-гендиректор алмазодобывающей De Beers Гарет Пенни, но в марте этого года на фоне конфликта России и Украины Пенни покинул совет директоров, вместе с другими независимыми директорами-иностранцами.

Также совет директоров утвердил составы комитетов совета директоров.

Председателем комитета совета директоров компании по стратегии стал заместитель гендиректора "Русала" Максим Полетаев.

Председателем комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям назначен старший банкир Сбербанка Сергей Волк, также представляющий "Русал".

Председателем комитета совета директоров по устойчивому развитию и изменению климата стал еще один номинант от "Русала" - заместитель гендиректора ООО "Руссдрагмет" (УК золотодобывающей Highland Gold Mining) Станислав Лучицкий.

Независимый директор Алексей Иванов, генеральный директор "Грин Энерджи", возглавил комитет совета директоров компании по аудиту.

Председателем комитета совета директоров по бюджету избран глава "Интерроса" Сергей Батехин.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет около 35,95% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 26,25%. Доля Crispian - около 4% акций. Казначейские акции, которые "Норникель" оставил для программы стимулирований - 0,5%. Free float "Норникеля" - около 33%.