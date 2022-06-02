Байден заявил, что в ЕС обсуждают идею покупки российской нефти по цене ниже рыночной

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Страны Европы обдумывают возможность принятия мер, направленных на то, чтобы Москва продавала нефть по цене ниже рыночной, сообщил президент США Джо Байден.

"В Европе думают о дальнейших ограничениях на покупки российской нефти и при этом идет интенсивное обсуждение того, как можно было бы продолжить закупать эту нефть, но по ограниченным ценам. (...) Чтобы она продавалась по значительно более низкой цене, чем та, которая формируется рынком в настоящий момент", - сказал Байден в ходе выступления в Белом доме, дополнительных подробностей он не предоставил. В ЕС о таких обсуждениях СМИ не сообщали.

При этом ранее на этой неделе лидеры стран ЕС согласовали эмбарго на нефть, поставляемую из РФ по морю. Кроме того, ряд стран, в частности, ФРГ, заявляли, что откажутся и от поступающей по трубопроводам российской нефти. Планируется, что в итоге все эти меры затронут порядка 90% импортируемой странами Евросоюза нефти из РФ.

Байден также отметил, что в ближайшее время цены на бензин и продукты питания в США вряд ли снизятся.

Соперники Байдена из Республиканской партии часто критикуют его за неспособность добиться снижения цен на горючее. Эта тема становится все более актуальной по мере приближения намеченных на ноябрь этого года промежуточных выборов в конгресс: по мнению многих наблюдателей, если демократы во главе с Байденом не добьются существенных успехов в решении внутренних проблем США, их ждет провал на выборах.

До этого агентство Bloomberg написало, что высокопоставленные американские официальные лица разделились на два лагеря в вопросе определения стратегии дальнейших антироссийских санкций.

По словам источников агентства, одни выступают за вторичные санкции, другие предлагают добиваться ограничения цен на нефть в мире.

"Они (вторая группа чиновников - ИФ) выступают за другой, непроверенный подход: ограничение цен на нефть, которое позволило бы странам закупать у России энергоресурсы, при этом ограничивая доходы Москвы", - отмечает Bloomberg.