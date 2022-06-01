В администрации Байдена возникли разногласия по поводу стратегии по санкциям против РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Высокопоставленные американские официальные лица разделились на два лагеря в вопросе определения стратегии дальнейших антироссийских санкций, пишет в среду Bloomberg.

"В администрации Байдена нет единства по поводу того, насколько еще можно усиливать санкции против РФ, не провоцируя экономическую нестабильность и не нарушая трансатлантическое единство", - отмечается в сообщении со ссылкой на источники.

"Одна группа, в которую входят многие сотрудники госдепартамента и Белого дома, выступает за еще более строгие меры: вторичные санкции", - пишет агентство.

"Другая же группа чиновников, многие из которых работают в министерство финансов, обеспокоена дальнейшей нагрузкой на мировую экономику (в случае введения таких санкций - ИФ), которая и так уже страдает от проблем с нарушившимися цепочками поставок, инфляцией, от нестабильных цен на нефть и сталкивается с угрозой потенциального продовольственного кризиса", - отмечается в сообщении.

По словам источников, некоторые участники обсуждений "беспокоятся о приближающихся промежуточных выборах (в Конгресс - ИФ) и шансах демократов в том случае, если цены на бензин на автозаправках останутся высокими".

"Они выступают за другой, непроверенный подход: ограничение цен на нефть, которое позволило бы странам закупать у России энергоресурсы, при этом ограничивая доходы Москвы", - рассказали они.

В начале марта президент США Джо Байден запретил импорт российских нефти, газа и энергии. При этом он признал, что это решение не пройдет бесследно для американских потребителей.

До этого Белый дом просил демократов не поддерживать запрет на импорт энергоресурсов из России, так как это может привести к росту цен на заправках и увеличению инфляции. Тогдашний пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтверждала, что такой отказ будет иметь экономические последствия и "приведет к росту цен на бензин для американцев". Авторы законопроекта предлагали властям США нарастить внутреннее производство нефти и природного газа, чтобы "смягчить любые ценовые потрясения, вызванные эмбарго".