В Кремле заявили, что Россия не собирается продавать нефть себе в убыток

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россия не будет продавать нефть себе в убыток, если спрос где-то сокращается, в другом месте он увеличивается, заявили в Кремле.

В ходе общения с прессой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявление президента США Джо Байдена, который допустил, что Европа может продолжить закупать нефть из России, но по сниженной цене, на фоне санкций и поинтересовались, видят ли в Кремле риски критического снижения цен на сырье из-за внешнего давления.

"Это вопрос экономики, дело в том, что логистические проблемы продолжаются, что ведет к дестабилизации энергетического рынка общемирового. Поэтому в любом случае все регулирует рынок, несмотря даже на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями", - сказал Песков. И добавил: "Но, разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток. В любом случае, если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий".