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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Минфин осуществил выплаты по евробондам Россия-2022 и Россия-2042 в долларах

Минфин осуществил выплаты по евробондам Россия-2022 и Россия-2042 в долларах
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ осуществил выплаты по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042" в валюте выпуска - долларах, они доведены до платежного агента, сообщило министерство.

Минфин России информирует, что выплата купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов "Россия-2022" в сумме $564,8 млн (с учетом проведенного ранее Минфином России выкупа данных облигаций), а также выплата купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов "Россия-2042" в сумме $84,4 млн были доведены до платежного агента по этим еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch), говорится в сообщении.

"Платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций - в долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией", - отмечает Минфин.

Минфин РФ
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