В ожидании девятого вала: баррель Brent за $150 все ближе? Обзор

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Очередной пакет санкций Евросоюза против РФ всколыхнул энергетический рынок, и так пребывающий последние месяцы в кризисе. Стоимость барреля Brent после объявления планов по введению эмбарго европейскими странами на российскую нефть перешагнула за $120. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" убеждены, что в условиях дефицита предложения это не является пределом, если на сырье сохранится высокий спрос.

Санкции себе во вред?

В понедельник мировой нефтяной рынок отреагировал на новость о новых европейских санкциях против РФ ростом Brent до $122 за баррель - впервые более чем за два месяца. В этот же день произошел и обратный отскок из-за публикации WSJ о том, что ряд участников ОПЕК изучает идею приостановки участия России в сделке ОПЕК+.

Тем не менее, учитывая усиливающийся дефицит предложения на нефтяном рынке, фьючерсы на эталонную марку продолжат расти.

По подсчетам VYGON Consulting, экспорт нефти из России в страны Евросоюза в 2021 году составлял 2,1 млн б/с сырья и 1,5 млн б/с различных нефтепродуктов. Таким образом, для выполнения цели по отказу от 90% российских поставок ЕС будет необходимо сократить импорт примерно на 3,2 млн б/с, или же найти поставщиков на других рынках.

Аналитики Bank of America (BofA) считают, что ситуация с российской нефтью может привести к ценам на Brent в $150 за баррель. "Если предложение не восстановится, спрос на нефть, возможно, придется ослабить", - приводятся в отчете слова руководителя отдела исследований сырьевых товаров в BofA Франсиско Бланча, которого цитирует Bloomberg.

Аналогичного мнения придерживается и аналитик БКС Рональд Смит. По его мнению, цена Brent, действительно, может достичь $150 за баррель, но это максимум. "Думаю, это продлится недолго, и Европа либо официально, либо неофициально (...) впустит российскую нефть и нефтепродукты обратно", - сообщил он "Интерфаксу".

Партнер Kept Максим Малков сообщил агентству, что сегодняшняя динамика роста цен на нефть выше, чем та, которая была в 2008 году в преддверии мирового финансового кризиса. Тогда был установлен исторический максимум стоимости Brent - $147,5 за баррель. "Если бы не опасения вокруг ситуации с коронавирусом в Китае, цены могли бы демонстрировать еще более агрессивный рост, в особенности в условиях относительно низкого уровня запасов в нефтехранилищах крупных потребляющих стран, в том числе за счет недавнего высвобождения стратегических резервов", - пояснил собеседник "Интерфакса".

Многое будет зависеть от окончательной редакции очередного пакета санкций ЕС, убеждена директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. По ее словам, именно нюансы могут привести к росту цен в краткосрочной перспективе в пределах 10%, однако существенное повышение стоимости Brent произойдет уже на момент действия ограничений.

"Сегодня мы наблюдаем падение нефтяных цен до уровня ниже, чем накануне согласования нефтяного эмбарго в отношении российской нефти. Это может означать, что, на самом деле, участники рынка ожидали более суровых ограничений. В реальности ограничения начнут действовать только через полгода и то только в отношении морских поставок. (...) А вот когда осенью на рынке возникнет реальный дефицит нефти, подъем цен будет куда более значительным", - заявила она "Интерфаксу".

Urals все привлекательнее для Азии

РФ в связи с отказом Европы от ее нефти последние месяцы работает на переориентацию поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом сырье с учетом дисконта удается реализовывать по цене, комфортной для российского бюджета. По оценке Минфина РФ, средняя цена Urals в январе-мае 2022 года сложилась в размере $83,48 за баррель, что в 1,35 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае главная российская марка нефти стоила $78,81 за баррель., что в 1,2 раза выше, чем в мае 2021 года ($66,63 за баррель).

При этом средняя цена фьючерса на Brent с ближайшей датой поставки в мае составляла около $111 за баррель. Таким образом, в мае дисконт цены Urals к этой марке составлял порядка $32 за баррель.

По словам Малкова из Kept, вероятно, дисконт примерно в $30 устраивает зарубежных покупателей, однако при необходимости он может быть выше. "Базовый вариант прогноза Минэкономразвития предполагает уровень цены на Urals $73-74 на конец года. Если при этом Brent вырастет до $150, то размер дисконта уже будет близок к 100%. В целом же стоит отметить, что имеется место и для дополнительного маневра Urals вниз - ведь в бюджет на 2022 год заложена стоимость барреля $44,2, а себестоимость добычи с учетом полного цикла затрат варьируется в диапазоне $15-45", - сообщил эксперт.

Он отметил, что потенциальными покупателями российской нефти, помимо Индии и Китая, могут стать Таиланд и Малайзия. Кроме того, для РФ по-прежнему доступен рынок Турции.

Аналитик БКС Р.Смит считает, что в случае роста цены Brent Urals не будет стоить меньше $70-80 за баррель.

Остановить ралли

Эксперты сходятся во мнении, что остановить рост цен будет возможно только при двух сценариях. Первый - снижение спроса. По мнению Малкова, это может произойти за счет приостановки ряда перерабатывающих производств, что снизит давление на стоимость энергоносителей.

"Бытует мнение, что высокие цены на нефть сами по себе являются прекурсорами рецессий. Вкупе с целым рядом иных глобальных экономических проблем, такой сценарий развития событий совсем списывать со счетов не стоит", - считает он.

Другой путь - увеличение предложения. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), достаточные свободные мощности в настоящее время имеет Саудовская Аравия, но королевство четко придерживается квоты в рамках соглашения ОПЕК+. Поставить на рынок дополнительные объемы нефти может Иран, но он по-прежнему под санкциями, а также Ливия, которая столкнулась с трудностями в добыче из-за протестов.

Частично компенсировать дефицит предложения могут и страны-участницы МЭА, выпустив на рынок еще больше нефти из стратегических запасов (SPR). Такую возможность отмечал глава агентства Фатих Бироль в интервью германскому изданию Der Spiegel.

В то же время, например, вице-президент по стратегическому развитию "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун считает, что разумным для России, которая является одним из крупнейших производителей в мире, является снижение добычи.

"Поэтому зачем России обеспечивать добычу 10 млн баррелей нефти в день, если мы сможем эффективно потреблять и экспортировать 7-8 млн без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта. Давайте вернемся и к той дискуссии, которая была накануне соглашения ОПЕК+. Что лучше - продавать 10 баррелей сырца по $50 или семь, но по $80? Так и теперь. Нужно ли стараться сохранить объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30-процентные, а порой и на 40-процентные дисконты?" - рассуждает Федун.

В четверг газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в случае сокращения добычи Россией производство нефти готова увеличить Саудовская Аравия, однако только в том случае, если на рынке образуется реальный дефицит предложения. "Саудовская Аравия осознает риски и то, что потеря контроля над ценами на нефть не входит в ее интересы", - сообщил изданию источник, осведомленный о планах королевства.

После этой публикации цены на Brent пошли вниз. В настоящее время стоимость барреля составляет около $114. Дальнейшую динамику фьючерсам зададут решения, принятые ОПЕК на заседании в четверг, в том числе касательно возможного сокращения квоты РФ на добычу.