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Личные средства главы ФРС Пауэлла вложены в фонды акций и муниципальных бондов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Личные средства председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла инвестированы преимущественно в фонды акций и муниципальные облигации, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на его декларацию о доходах за 2021 год.

Из нее следует, что в 2021 году Пауэлл не осуществлял покупку/продажу акций или других ценных бумаг отдельных компаний, однако провел ряд сделок с фондами, инвестирующими в муниципальные бонды, а также с фондами акций.

Крупнейшей сделкой Пауэлла в прошлом году была продажа 24 июня доли в Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund на сумму в диапазоне от $250,001 до $500 тыс.

Недавно Федрезерв ввел новые правила, серьезно ужесточающие инвестиционную активность представителей высшего руководства и старшего персонала американского ЦБ. В соответствии с правилами, которые вступили в силу 1 мая, инвестиции руководителей ФРС ограничены покупкой диверсифицированных инвестиционных инструментов, таких как взаимные фонды.

Введение новых правил последовало за одним из самых серьезных репутационных скандалов в ФРС, который стал причиной отставки глав двух Федеральных резервных банков (ФРБ) в 2021 году.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года президенты ФРБ Бостона и Далласа Эрик Розенгрен и Роберт Каплан подверглись критике в связи с тем, что вели активную торговлю акциями. Многие эксперты посчитали, что инвестиционные сделки руководителей ФРБ могут приводить к конфликту интересов, учитывая их роль в формировании денежно-кредитной политики. В конце того же месяца и Розенгрен, и Каплан объявили об уходе в отставку.

Позднее вопросы возникли и к зампредседателя ФРС Ричарду Клариде, который покинул свой пост в начале этого года на две недели раньше окончания срока действия его полномочий.

ФРС Джером Пауэлл США Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund
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