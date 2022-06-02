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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить квоты по добыче на 648 тыс. б/с в июле-августе

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в четверг рекомендовал министрам увеличить квоту по добыче нефти на 648 тысяч баррелей в сутки в июле и августе, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

Ранее планировалось, что квота будет увеличена на 432 тыс. б/с.

Другой собеседник агентства подтвердил эту информацию, заметив, что квота будет распределена на все страны-участницы ОПЕК+.

ОПЕК+
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Министры ОПЕК+ договорились о росте квоты на добычу в июле-августе на 648 тыс. б/с

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