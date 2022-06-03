"Клуб Отель" стал правопреемником по договору финансирования одной из компаний McDonald's

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ООО "Клуб Отель" Александра Говора, которое приобретает российский бизнес McDonald's, стало правопреемником по договору финансирования одной из компаний, вошедших в сделку.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Клуб Отель" 1 июня заключил с Совкомбанком договор о залоге имущественных прав по договору заемного финансирования ООО "Макдоналдс" (в настоящее время переименовано в ООО "Система ПБО"). Дата исполнения обязательств по сделке - 31 декабря 2022 года. Другие детали не раскрываются.

Комментарий "Клуб Отеля" "Интерфаксу" получить не удалось.

Как сообщалось ранее со ссылкой на материалы ФАС, структура сделки по приобретению "Клуб Отелем" российского бизнеса McDonald's предполагает, что "Клуб Отель" приобретет 100% долей в ООО "Макдоналдс" и ООО "ДВРП". С 18 февраля ООО "Макдоналдс" находилось в процессе реорганизации, в ходе которой к нему были присоединены еще три структуры McDonald's в России: ЗАО "Москва-Макдоналдс", ООО "СРП" и "ЮРП"."ДВРП" в периметр реорганизации не вошло (эта компания была создана в конце 2020 года для развития сети на Дальнем Востоке).

Сообщалось также, что 2 июня ФАС одобрила ходатайство ООО "Клуб Отель" о приобретении российского бизнеса McDonald's. При этом продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно.

В мае американская McDonald's Corp. договорилась о продаже своего бизнеса в России Говору, который был партнером-франчайзи компании и с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири.

По условиям сделки Говор приобретает все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом. Предполагается, что покупатель сохранит персонал сети и эквивалентные условия для сотрудников как минимум на два года. Он также профинансирует зарплаты сотрудников до закрытия сделки и существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Предполагается, что рестораны под новым брендом начнут открываться с 12 июня.

Сеть McDonald's в России объединяла более 850 ресторанов быстрого обслуживания. С 14 марта McDonald's закрыл свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка.