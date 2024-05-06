Ответчики предложили передать в арбитраж дело об обращении "Макфы" в доход РФ

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Ответчики по иску Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства заявили ходатайство о передаче дела на рассмотрение арбитражного суда. Об этом сообщила адвокат Людмила Айвар (представляет в процессе интересы семьи Юревичей) журналистам в понедельник.

По ее словам, такое ходатайство заявили шесть ответчиков. Представители Генпрокуратуры высказались против передачи дела, добавила адвокат.

"Судья ушел в совещательную комнату для рассмотрения этого ходатайства", - сказала она.

По словам Айвар, также заявлялось ходатайство о личном участии в заседании одного из ответчиков – Валерия Юревича, но суд отказал в удовлетворении. "(Судья - ИФ) сказал, что надо было заблаговременно (подавать ходатайство - ИФ), чтобы суд обеспечил в столь далекий город Лондон конференц-связь", - добавила Айвар.

Процесс по данному делу проходит в закрытом режиме.

Как сообщалось, 28 марта заместитель генпрокурора РФ в интересах Российской Федерации подал в Центральный районный суд Челябинска иск к "Макфе", одному из крупнейших в РФ производителей макарон, и аффилированным с ней юридическим лицам об обращении в доход РФ имущества ответчиков.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступают еще 33 юрлица, в том числе входящий в группу "Макфы" производитель хлеба и хлебобулочных изделий АО "Смак". Также ответчиками по иску являются 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-сенатор Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер по исковому заявлению - запрете осуществления регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями компаний. Позднее, в апреле, суд по заявлению Генпрокуратуры частично заменил обеспечительные меры АО "Макфа", разрешив проводить расчеты с контрагентами, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к прокуратуре.

В частности, АО "Макфа", АО "Новая Пятилетка" и АО "Долговское" было разрешено привлечение кредитных средств в российских банках в пределах установленных лимитов для приобретения сырья и материалов. Помимо этого, суд разрешил АО "Макфа" проводить платежи в пользу ряда контрагентов по договорам на поставку запчастей и комплектующих, необходимых для функционирования оборудования.

Сообщалось также, что в исковом заявлении (копия была предоставлена "Интерфаксу" адвокатом Игорем Труновым, представляющим интересы ответчиков по иску) Генпрокуратура РФ требует обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

По данным ведомства, главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом, фактически владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали, положение во власти использовали для достижения бизнес-интересов.

Управление бизнес-активами ответчики, по информации Генпрокуратуры, осуществляли через родственников и доверенных лиц.

Основной участник бизнес-группы – АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. В данный концерн входят еще 26 компаний, их совокупная стоимость в иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка – в 41 млрд рублей, а валовая прибыль – 13,6 млрд рублей.

Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований.

Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

Михаил Юревич с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, до этого пять лет был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.