Цена нефти Brent опустилась ниже $116,9 за баррель на решении ОПЕК+

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу из-за решения ОПЕК+ ускорить темпы наращивания добычи.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:05 по московскому времени подешевели на $0,74 (0,63%) - до $116,87 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,81 (0,69%) - до $116,09 за баррель.

Понижательным фактором для цен на нефть стало решение ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки. Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. б/с.

Организация также продлила период компенсации недосокращенной ранее добычи до конца декабря 2022 года в соответствии с просьбой некоторых стран с низкими показателями и потребовала, чтобы они представили свои планы по производству сырья до 17 июня 2022 года.

При этом многие аналитики отмечают, что реальный эффект такого решения для нефтяного рынка будет минимальным.

"Скорее всего, ОПЕК+ по-прежнему будет поставлять на рынок значительно меньше нефти, чем предусмотрено соглашением", - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что резервы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,07 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем прогнозировали более умеренное сокращение - на 2,1 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 711 тыс. баррелей, дистиллятов - на 529 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения первого показателя на 100 тыс. баррелей и повышения второго на 750 тыс. баррелей.

"Сочетание растущего экспорта и сокращающегося импорта спровоцировало значительное снижение запасов, даже несмотря на высвобождение 5,4 млн баррелей из стратегического резерва. Рост экспорта объясняется увеличением поставок в Европу", - сказал старший нефтяной аналитик в Kpler Мэтт Смит.