Средства ФНБ пойдут на реструктуризацию долга S7 перед банками

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Средства, выделяемые правительством из Фонда национального благосостояния (ФНБ), пойдут на реструктуризацию долга S7 перед банками, сообщила "Интерфаксу" представитель компании.

Накануне пресс-служба правительства сообщила, что выкупит за счет средств ФНБ облигации авиакомпаний S7, "Уральские авиалинии" и "Аврора". Всего на эти цели предусмотрено 17 млрд руб.: для S7 – более 13,7 млрд руб., для "Уральских авиалиний" – около 3 млрд руб., для "Авроры" – 366 млн руб. Как отмечалось, мера принята для поддержки экономики в условиях санкций. При этом сейчас ни у одной из этих трех компаний нет торгуемых облигаций.

"Авиакомпания выпустит облигации для приобретения банками, а средства из ФНБ поступят в банки, авиакомпания их не получит", - заявила представитель S7. Таким образом, компания реструктурирует долг перед банками, "возникший из-за раскрытия покрытых лизинговых аккредитивов, через облигационный заем на более длинный срок", пояснила она.

В "Уральских авиалиниях" отказались от комментариев. Комментарием "Авроры" агентство не располагает.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", объем заемных средств S7 на конец 2021 года, согласно ее отчетности по РСБУ, составлял 15 млрд руб. У "Уральцев" этот показатель был на уровне 1,6 млрд руб., у "Авроры" - 418 млн руб.

S7 – крупнейшая в РФ частная авиационная группа, основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. Бенефициар "Уральских авиалиний" – гендиректор компании Сергей Скуратов. "Аврора" – бывшая "дочка" "Аэрофлота", на базе которой создается единая дальневосточная авиакомпания, контролируется Сахалинской областью.

Авиация оказалась одной из наиболее пострадавших от антироссийских санкций отраслей. После начала военной операции РФ на Украине российским перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США, Канаду. Кроме того, страны Запада прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

В парках S7, "Уральских авиалиний" и "Авроры" нет ни одного самолета отечественного производства. S7 эксплуатирует европейские Airbus, американские Boeing и бразильские Embraer, у "Уральцев" – только Airbus, "Аврора" летает на Airbus и канадских Bombardier.