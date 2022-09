Акции 87% компаний США, которые провели IPO в 2021 году, торгуются ниже цены размещения

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Акции примерно 87% компаний, которые провели IPO в США в 2021 году, сейчас торгуются ниже цены размещения, по данным Dealogic, пишет The Wall Street Journal. На закрытие торгов 23 сентября, падение относительно стоимости первичной продажи в среднем составляет 49%.

Для сравнения, значение индекса S&P 500 в этом году снизилось на 23%, Nasdaq Composite - на 31%.

Компании, которые только недавно вышли на открытый рынок, вошли в число худших при обвале стоимости акций в этом году, что способствовало замораживанию рынку IPO, пишет газета.

Котировки акций страховщика Oscar Health Inc. и платформы Rent the Runway Inc., которая занимается арендой и продажей одежды, упали более чем на 85% по сравнению с уровнем IPO. Компания по обработке платежей Marqeta Inc. и платформа для торговли акциями Robinhood Markets потеряли более 70% стоимости. Поставщик программного обеспечения для ресторанов Toast Inc. и провайдер онлайн-образования Coursera Inc. подешевели более чем вдвое.

Это отпугивает управляющих фондами, которые, как правило, избегают новых выпусков, если недавно купленные ими акции демонстрируют плохую динамику. По словам некоторых банкиров, они вряд ли вернутся на рынок до существенного восстановления котировок акций, что может стать причиной снижения активности IPO до конца года и в дальнейшем.

"Инвесторы ожидают, что IPO будут успешными, и обычно так и бывает", - отмечает руководитель отдела консультирования по вопросам IPO и SPAC в Ernst & Young Марк Шварц. Однако для компаний, выходивших на открытый рынок в последнее время, это не сработало, что является "одной из причин, по которой мы наблюдаем так мало активности" в сфере первичных размещений.

В США с начала 2022 года были проведены IPO (без учета слияний со SPAC) на общую сумму $7,2 млрд. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие, отмечает WSJ. В 2021 году объем размещения достиг рекордных $154 млрд.

У компаний, которые провели IPO в 2022 году, дела обстоят не лучше. Примерно в 85% случаев акции торгуются ниже цены размещения.

Так, в середине сентября Corebridge Financial CRBG (подразделение ведущего американского страховщика American International Group, которое занимается пенсионным страхованием) провело крупнейшее IPO в стране в этом году, но продала бумаги по нижней границе ценового диапазона. Компания разместила 80 млн акций по цене $21 при изначально объявленном намерении продать бумаги по $21-24 за акцию. На закрытие торгов в пятницу акции Corebridge стоили $20,25.