Маск потребовал от Twitter больше данных о фейковых аккаунтах

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Акции Twitter падают на 5% в начале торгов в понедельник после того, как Илон Маск публично потребовал от компании предоставить больше информации о фейковых аккаунтах пользователей соцсети.

Представители Маска написали письмо руководству Twitter и обнародовали его через Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), пишет MarketWatch. В письме они обвинили компанию в отказе предоставить запрашиваемый доступ к данным.

"С учетом поведения Twitter и переписки с компанией, господин Маск полагает, что компания активно сопротивляется и нарушает его права на получение информации... Это является явным и существенным нарушением обязательств Twitter в связи с соглашением о слиянии, и господин Маск оставляет за собой право... не завершать сделку и право прекратить действие договора о слиянии", - говорится в письме.

Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд в конце апреля. Однако в середине мая миллиардер заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока компания не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.