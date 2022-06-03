Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Twitter заявил об истечении срока, позволявшего регуляторам заблокировать сделку с Маском

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Twitter Inc. заявила о завершении 30-дневного "периода ожидания", в течение которого регуляторы имели возможность заблокировать ее сделку с главой Tesla Inc. Илоном Маском.

В соответствии с действующим законодательствам, Маск и Twitter должны были уведомить Федеральную торговую комиссию (FTC) и министерство юстиции США о планируемой сделке, чтобы регуляторы могли оценить ее с точки зрения потенциальных нарушений антимонопольного законодательства.

Срок, отведенный на проверку сделки регуляторами, истек в ночь с четверга на пятницу, говорится в сообщении Twitter.

Отсутствие регулятивных возражений было условием завершения сделки, отмечают в компании.

Как сообщалось, Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля. Однако в середине мая миллиардер заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока компания не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

Завершение сделки все еще требует одобрения регуляторов и акционеров Twitter.

Акции Twitter прибавляют в цене 1,1% в ходе торгов в пятницу, бумаги Tesla теряют 6,4%.

Twitter Илон Маск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Тайвань запретил экспорт в Россию чипов с тактовой частотой более 25 МГц

Тайвань запретил экспорт в Россию чипов с тактовой частотой более 25 МГц

В программу льготной IT-ипотеки вошли 49 банков и три региональных оператора

Ozon договорился с держателями 36% облигаций о приостановке требования полного погашения

МТС отложила принятие дивидендной политики из-за неопределенности

МТС отложила принятие дивидендной политики из-за неопределенности

Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play приложение Tor Browser

РКН опроверг сообщения о замедлении трафика YouTube в России

"Яндекс.Еда" и Delivery Club опровергли новые утечки данных

"Яндекс.Еда" и Delivery Club опровергли новые утечки данных

В Сбербанке сообщили о штатной работе после решения ЕС об отключении от SWIFT

В Сбербанке сообщили о штатной работе после решения ЕС об отключении от SWIFT

Приставы взыщут с Google и Meta новые штрафы на 17 млн рублей

Приставы взыщут с Google и Meta новые штрафы на 17 млн рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });