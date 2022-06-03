Twitter заявил об истечении срока, позволявшего регуляторам заблокировать сделку с Маском

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Twitter Inc. заявила о завершении 30-дневного "периода ожидания", в течение которого регуляторы имели возможность заблокировать ее сделку с главой Tesla Inc. Илоном Маском.

В соответствии с действующим законодательствам, Маск и Twitter должны были уведомить Федеральную торговую комиссию (FTC) и министерство юстиции США о планируемой сделке, чтобы регуляторы могли оценить ее с точки зрения потенциальных нарушений антимонопольного законодательства.

Срок, отведенный на проверку сделки регуляторами, истек в ночь с четверга на пятницу, говорится в сообщении Twitter.

Отсутствие регулятивных возражений было условием завершения сделки, отмечают в компании.

Как сообщалось, Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля. Однако в середине мая миллиардер заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока компания не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

Завершение сделки все еще требует одобрения регуляторов и акционеров Twitter.

Акции Twitter прибавляют в цене 1,1% в ходе торгов в пятницу, бумаги Tesla теряют 6,4%.