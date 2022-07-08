Акции Twitter дешевеют почти на 4% из-за неясности по поводу сделки с Маском

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Акции американской Twitter Inc дешевеют на предварительных торгах в пятницу, поскольку судьба сделки компании с главой Tesla Илоном Маском становится все более неопределенной.

Согласно изданию The Washington Post, сделка находится под "серьезной угрозой". Газета ссылается на осведомленные источники, которые сообщили, что помощники Маска все еще сомневаются в достоверности данных о количестве фейковых аккаунтов на платформе Twitter, которые ему предоставила соцсеть.

При этом представители Twitter утверждают, что данные являются достоверными, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщалось, Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля. Однако в середине мая бизнесмен заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока Twitter не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

Уже в июне Маск пригрозил разорвать сделку в связи с тем, что компания отказывается предоставить ему запрошенные данные. Тогда представитель Twitter заявлял, что в компании продолжают делиться информацией с Маском, чтобы закрыть сделку в соответствии с условиями заключенного соглашения.

Акции Twitter к 15:56 по московскому времени в пятницу подешевели на 3,8%.