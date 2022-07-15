Иностранцы вышли из совета директоров "Уралхимпласта"

Изменения в совете произошли "в рамках общероссийских трендов", отметили в пресс-службе предприятия

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Три иностранца в совете директоров ПАО "Уралхимпласт" (крупный российский производитель синтетических смол) досрочно ушли в отставку, следует из сообщения компании.

Это представители основного акционера предприятия - австрийской UCP Chemicals AG. Речь идет о члене наблюдательного совета UCP Томасе Богдановиче, председателе правления Визере Норберте и финансовом директоре Шиллере Герберте. Богданович и Норберт занимали места в совете директоров "Уралхимпласта" несколько лет, а Герберт - менее 1 года. На годовом собрании в апреле этого года все трое были переизбраны на свои посты.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия, кадровые изменения в совете произошли "в рамках общероссийских трендов".

"Компания в настоящее время сконцентрирована на развитии внутри России. В этой связи необходимы знания и умения специалистов, чьи компетенции связаны с отечественными рынками", - отметил представитель ПАО.

По его словам, в обновленный состав совета директоров введены директор по коммерческим вопросам ПАО "Уралхимпласт" Елена Тынянских, генеральный директор ООО "УХП-Амдор" (входит в группу "Уралхимпласт", выпускает химреагенты для дорожно-строительной, газовой и нефтяной промышленностей) Михаил Бедрик, генеральный директор ООО "Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус" (подразделение группы по выпуску продукции для литейной промышленности) Евгений Бехтгольд.

ПАО "Уралхимпласт" специализируется на производстве синтетических смол и пластмасс, пластификаторов, конструкционных и специальных пластиков, пластикатов ПВХ и компаундов на их основе, товаров народного потребления. Производственные мощности расположены в Нижнем Тагиле (Свердловская область). UCP Chemicals AG на конец июня 2022 года принадлежало 96,68% акций предприятия, свидетельствуют данные его списка аффилированных лиц.

UCP Chemicals - холдинговая компания группы "Уралхимпласт". Конечными бенефициарами UCP Chemicals выступают бывший гендиректор ПАО "Уралхимпласт" Александр Гердт (40,86% акций) и Богданович (38,28%), говорится в отчетности ПАО за 2021 год.