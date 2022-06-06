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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Акции Amazon дорожают после проведения сплита

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Акции Amazon.com Inc. в понедельник торгуются по цене, которая измеряется трехзначным числом, впервые с октября 2017 года, после того, как крупнейший в мире интернет-ритейлер провел сплит акций из расчета "20 к 1".

На предварительных торгах бумаги компании подорожали на 1,6% - до $124,3 по сравнению со $122,35 в пятницу с корректировкой на сплит. Без учета дробления бумаги компании 3 июня стоили $2447.

Рыночная стоимость ритейлера с начала текущего года упала на 26,6% при том, что фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 13,8%.

Amazon провел сплит впервые за 23 года. Но ранее компания уже прибегала к дроблению акций. Впервые такая мера была предпринята в июне 1998 года в расчете "2 к 1". Затем Amazon проводила сплит "3 к 1" в январе 1999 года и "2 к 1" в сентябре того же года.

Традиционно дробление проводится для того, чтобы снизить цену отдельной акции без сокращения общей стоимости компании. Это позволяет сделать бумаги более доступными для потенциальных покупателей и расширить базу инвесторов.

Amazon США
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