В Кремле сочли, что Запад подталкивает Россию к искусственному дефолту

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Запад подталкивает Россию к искусственному дефолту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Запад действительно подталкивает к дефолту, но здесь надо все время оговариваться - к искусственному дефолту. Это - рукотворный дефолт, потому что нет абсолютно никаких оснований для дефолта Российской Федерации", - сказал он журналистам в среду.

Так Песков ответил на вопрос, означает ли введений санкций ЕС в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), который Минфин планировал использовать для выплат по еврооблигациям, попытки подтолкнуть РФ к дефолту по внешнему долгу.

Одновременно представитель Кремля переадресовал в Минфин вопрос, есть ли у России другие способы рассчитаться по евробондам.

О том, что Евросоюз ввел санкции против НРД (входит в группу Московской биржи), стало известно 3 июня. После этого НРД объявил, что при осуществлении банковской деятельности приостанавливает проведение операций в евро.