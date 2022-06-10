"Агрокомплекс Ткачева" запустил производство выдержанных сыров

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" в июне запустил на своем сыродельном комбинате "Сыры Кубани" производство выдержанных сыров, сообщили "Интерфаксу" в холдинге.

"Планируемый объем производства составит 51 тонну в год. Эти сыры из премиальной линейки продукции, имеют длительный срок созревания - более 12 месяцев, за счет чего имеют более плотную структуру", - рассказал представитель компании.

Сейчас предприятие перерабатывает до 500 тонн молока и до 450 тонн сыворотки в сутки, но может увеличить переработку до 600 и 550 тонн соответственно.

Комбинат выпускает более 20 видов сыров общим объемом до 58 тонн готовой продукции в сутки. Всего в ассортименте производства 39 наименований: полутвёрдые и твёрдые, свежие сыры и сыры pasta filata, а также творог, масло, сухие молочные продукты.

"Агрокомплекс" в конце 2018 года ввел в эксплуатацию производство твердых и полутвердых сыров, инвестировав в проект 9,6 млрд рублей. Продукция выпускается под брендом "Николаевские сыроварни". Специально для реализации проекта была создана дочерняя компания ООО "Сыры Кубани". На первом этапе мощность производства составила 25 тонн полутвердых и твердых сыров, 16 тонн свежего сыра, 10 тонн сыров типа pasta filata и 30 тонн сливочного масла в сутки. При производстве сыров компания использует собственное молочное сырье.

Сейчас "Сыры Кубани" - один из крупнейших сыродельных комбинатов на юге России. В 2022 году "Агрокомплекс Ткачева" планирует начать строить второй сыродельный завод за 5 млрд рублей.

"Агрокомплекс" принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. В него входит 29 сельхозпредприятий. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля (торговая сеть превышает 600 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах). Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.