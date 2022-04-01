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"Агрокомплекс Ткачева" купил бывший свиноводческий актив Вадима Варшавского

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" приобрел крупное свиноводческое предприятие - ООО "Русская свинина", расположенное в Ростовской области, сообщил "Интерфаксу" представитель "Агрокомплекса". Сумму сделки он не назвал.

По его словам, в 2021 году среднее поголовье "Русской свинины" составляло 170 тысяч свиней, а объем продаж - 34,6 тысячи тонн в живом весе.

Сведения о новой дочерней компании "Агрокомплекса" были внесены в ЕГРЮЛ 31 марта.

ООО "Русская свинина", согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", зарегистрировано в 2005 году в Каменском районе Ростовской области, занимается разведением свиней. Выручка в 2020 году составила 3,177 млрд рублей, чистый убыток - 546 млн рублей.

Согласно выписке ЕГРЮЛ, правопредшественниками ООО являлось ООО "Русская свинина, Миллерово" и "Русский агропромышленный трест" (РАПТ) - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг по производству и переработке свинины по полному циклу, имевший и собственную структуру по реализации продукции - торговый дом "Русская свинина". Ранее структуры РАПТа входили в группу компаний "Эстар".

Основателем ГК "Русский агропромышленный трест" и "Эстара" (объединял также метпредприятия, включая Ростовский, Златоустовский, Гурьевский, Нытвенский, Фроловский, Волгоградский металлургические и Энгельсский трубный заводы, Волгоградский завод труб малого диаметра) был бизнесмен, экс-депутат Госдумы Вадим Варшавский. Большая часть активов находится в конкурсном производстве.

В начале октября 2020 года ООО "Русская свинина" приступило к реорганизации путем присоединения ООО "Русский агропромышленный трест", ООО "Ростовский бекон", ООО "Русская свинина, Развильное" и ООО "Русская свинина, Миллерово" (все в Ростовской области). Предприятие находилось под управлением "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", сообщали в администрации Миллеровского района.

В сентябре 2021 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Варшавского к семи годам общего режима по делу об особо крупном мошенничестве. В декабре 2019 года Варшавский был осужден натри с половиной года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 490 млн рублей в качестве генерального директора "Ростовского электрометаллургического завода" (РЭМЗ).

"Агрокомплекс" принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Агрохолдинг полного цикла объединяет 29 сельхозпредприятий. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля и другие. Собственная торговая сеть превышает 600 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.

Вадим Варшавский Ростовская область Русская свинина Агрокомплекс Ткачева Эстар
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