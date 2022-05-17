"Агрокомплекс Ткачева" заложит 100 га яблоневых садов суперинтенсивного типа

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс Ткачева", один из крупнейших агрохолдингов РФ, в текущем году планирует заложить более 100 гектаров яблоневых садов суперинтенсивного типа. Об этом сообщил "Интерфаксу" директор предприятия "Выселковское" (на базе которого планируются закладки) Михаил Шабельников.

В результате общая площадь садов в агрохолдинге увеличится на 10% – до 1,1 тыс. гектаров. Закладку плодовых культур планируется производить осенью.

"Новые яблоневые сады будут суперинтенсивного типа. Это предусматривает высокую плотность насаждений, капельное орошение, установку противоградовой сетки и шпалерных конструкций, а также использование оптимальной системы питания и защиты растений, что позволяет на одном гектаре разместить около 3,5 тыс. деревьев. Полноценный урожай мы ждем через четыре года. Это дополнительно примерно 5,5 тыс. тонн яблок", - сказал директор предприятия.

В настоящее время в агрохолдинге выращивается 79 сортов яблок, это позволяет собирать ежегодно более 15 тыс. тонн продукции в год, сообщили "Интерфаксу" в агрохолдинге. В "Агрокомплексе" есть собственная линия переработки, которая позволяет в летний период производить соки, а в зимний период – повидло и наполнители. Также яблоки круглый год реализуются в свежем виде.

Для хранения продукции используются два фруктохранилища общей емкостью 8 тыс. тонн.

Также агрохолдинг в небольших объемах выращивает черешню, вишню, алычу, сливу и персики. В этом году общая урожайность садов ожидается на уровне 18 тыс. тонн.

"Агрокомплекс" принадлежит семье экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, объединяет 29 сельхозпредприятий. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля (торговая сеть превышает 600 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах). Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России, активно развивает экспортное направление.