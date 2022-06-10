Иноагентам могут запретить применять упрощенную налоговую систему

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Организации, признанные в России иностранными агентами, не смогут применять упрощенную систему налогообложения (УСН), следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Документ (№140965-8) опубликован в электронной базе данных парламента. Поправки внесены группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым.

Поправки вносятся в ст. 316.12 Налогового кодекс (НК), в которой в частности прописывается перечень организаций, которые не имею права применять специальный налоговый режим. Сейчас это - банки, страховщики, НПФы, ломбарды, организаторы азартных игр и микрофинансовые организации.

Накануне в парламент также были внесены поправки (№140449-8), которые вводят определение "иностранного агента" в перечень лиц, которые наряду с просто "иностранными инвесторами" могут быть поименованы в рамках работы закона об иностранных инвестициях в стратегические общества. Ограничения для данной категории лиц при этом в законопроекте прописаны не были. Также в этих поправках содержится новелла о том, что к госзакупкам и закупкам госкомпаний могут не допустить юридических и физических лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Упрощенная система налогообложения (УСН) - это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. Организация имеет право перейти на УСН, если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает уведомление о переходе, ее доходы не превысили 112,5 млн руб., количество сотрудников меньше 130 человек, компания не имеет филиалов, доля участия в ней других организаций не превышает 25%.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода (для УСН это один год).