Новый закон об иноагентах планируют ввести в действие 1 декабря 2022 года

Архивное фото Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Обобщенный законопроект об иноагентах, а также лицах, находящихся под иностранным влиянием, должен вступить в силу с 1 декабря 2022 года, говорится в поправке, одобренной в среду комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Настоящий закон должен вступить в силу с 1 декабря 2022 года, говорится в поправке, предложенной председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым и его заместителем Андреем Альшевских.

Поправки внесены к законопроекту о регулировании деятельности в РФ иностранных агентов (113045-8). Инициатива предлагает объединить и актуализировать основные положения, содержащиеся в различных федеральных законах, в рамках единого законодательного акта, в соответствии с которым будет формироваться статус иностранного агента.

Иноагентам запретят преподавать в школах

Также в среду члены комитета поддержали поправку, подготовленную депутатом Госдумы Андреем Луговым, которая указывает, что "иностранный агент не вправе осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях".

Также прописывается, что образовательная деятельность в отношении несовершеннолетних не может осуществляться организациями, признанными иностранными агентами.

Таким образом, поправка расширяет ограничения на преподавательскую деятельность для иностранных агентов по сравнению с тем, что предлагалось в законопроекте при принятии в первом чтении.

Другие ограничения

Кроме того, предусматривается, что иностранные агенты не вправе осуществлять эксплуатацию значимых объектов критической информационной инфраструктуры и осуществляет деятельность по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры.

Ещё одна поправка, подготовленная депутатами Василием Пискаревым и Андреем Альшевских предусматривает, что "иностранный агент не вправе принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Кроме того, предусматривается, что на иностранных агентов распространяются ограничения и запреты, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, в том числе в части, касающейся применения упрощенной системы налогообложения.

Иностранный агент не вправе участвовать в качестве эксперта проведения государственной экологической экспертизы, участвует в организации и проведении общественной экологической экспертизы, предусматривает одобренная к принятию поправка.

7 июня Госдума приняла данный проект закона в первом чтении.