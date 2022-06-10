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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на снижении ключевой ставки до 9,5%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Рубль слегка подешевел к доллару и евро на "Московской бирже" в пятницу днем на решении ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов (б.п.) - до 9,5%, так как оно не в полной мере было учтено рынком.

Подавляющее большинство аналитиков и участников финансового рынка изначально ждали снижения ключевой ставки на 100 б.п., до 10% годовых. Лишь часть экспертов не исключали большего снижения - на 150-200 б.п. При этом в большинстве случаев они пересмотрели свои прогнозы в пользу большего снижения лишь после публикации последних данных по инфляции.

К 13:31 курс доллара на торгах Московской биржи составлял 57,9 руб., что на 17,75 копейки выше уровня на 13:29. Евро повысился до 61,0325 руб. (+20,75 копейки к уровню до объявления решения Банка России).

Снижение ставки

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности - в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14,0-17,0% в 2022 году, снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, отмечает регулятор.

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании 26 мая принял решение снизить ключевую ставку в третий раз на 300 б.п., до 11% годовых. До этого, 29 апреля, ЦБ снизил ставку так же на 300 б.п., до 14%, 8 апреля - тоже на 300 б.п., до 17%. Банк России резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.

Годовая инфляция в РФ, согласно данным Росстата, в мае снизилась до 17,1% с 17,8% в апреле (это был максимум с января 2002 года). На 3 июня инфляция в годовом выражении еще немного опустилась и составила 17,0%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 июля 2022 года.

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