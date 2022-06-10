Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

Группа ЛСР c 27 июня закроет программу GDR

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Deutsche Bank Trust Company Americas, банк-депозитарий по программе GDR ПАО "Группа ЛСР", сообщил, что с 27 июня расторгает договор с девелопером.

Держатели расписок смогут конвертировать их в обыкновенные акции в течение 6 месяцев после даты прекращения действия программы - до 27 декабря 2022 года.

Deutsche Bank Trust Company Americas выступает банком-депозитарием по программе GDR группы с 2007 года.

Уставный капитал ЛСР состоит из 103 030 215 акций, одна акция соответствует пяти распискам.

В 2021 года "Группа ЛСР" ушла с Лондонской фондовой биржи (LSE), где обращались ее GDR, из-за низкой ликвидности, которая делает расходы на поддержание листинга неоправданными. Основная ликвидность сосредоточена на "Московской бирже". Компания объявляла оферту владельцам GDR по цене $2,11 за бумагу. Помимо экономии издержек, делистинг с LSE позволит консолидировать free float на "Мосбирже", увеличив тем самым ликвидность, отмечал ранее девелопер.

При этом компания после делистинга с LSE сохранила действие программы GDR.

"Группа ЛСР" была основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона - девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов.

ЛСР Deutsche Bank Trust Company Americas LSE Мосбиржа Петербург Урал Андрей Молчанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доллар опустился ниже 57 руб., евро - ниже 60 руб. впервые с 25 мая

Доллар опустился ниже 57 руб., евро - ниже 60 руб. впервые с 25 мая

Банк России ознаменовал возврат к досанкционной ставке более жестким сигналом

В России отменили требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п. до 9,5%

Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п. до 9,5%

Евро опустился ниже 61 руб. впервые с 26 мая

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции

"Уралхим" создал СП для выпуска минеральных удобрений в Узбекистане

ЦБ РФ изучит введение комиссий по валютным счетам

ЦБ РФ изучит введение комиссий по валютным счетам

Фабрика Lotte в Казахстане перестала выпускать ириски из-за отсутствия сахара из РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });