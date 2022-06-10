Группа ЛСР c 27 июня закроет программу GDR

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Deutsche Bank Trust Company Americas, банк-депозитарий по программе GDR ПАО "Группа ЛСР", сообщил, что с 27 июня расторгает договор с девелопером.

Держатели расписок смогут конвертировать их в обыкновенные акции в течение 6 месяцев после даты прекращения действия программы - до 27 декабря 2022 года.

Deutsche Bank Trust Company Americas выступает банком-депозитарием по программе GDR группы с 2007 года.

Уставный капитал ЛСР состоит из 103 030 215 акций, одна акция соответствует пяти распискам.

В 2021 года "Группа ЛСР" ушла с Лондонской фондовой биржи (LSE), где обращались ее GDR, из-за низкой ликвидности, которая делает расходы на поддержание листинга неоправданными. Основная ликвидность сосредоточена на "Московской бирже". Компания объявляла оферту владельцам GDR по цене $2,11 за бумагу. Помимо экономии издержек, делистинг с LSE позволит консолидировать free float на "Мосбирже", увеличив тем самым ликвидность, отмечал ранее девелопер.

При этом компания после делистинга с LSE сохранила действие программы GDR.

"Группа ЛСР" была основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона - девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов.